Calciomercato Roma: Bologna pronto a offrire il rinnovo a Thiago Motta. Giallorossi, Milan e Napoli restano interessati

Il Bologna vuole blindare Thiago Motta ed è pronto a offrire all'allenatore il rinnovo di contratto fino al 2026. Da definire ancora i dettagli: se diretto o attraverso l'opzione di un anno da sommare alla nuova scadenza (2025). Al momento il tecnico italo-brasiliano non ha ancora dato una risposta e il motivo è facilmente intuibile: se da un lato la possibilità di aprire un ciclo al Bologna lo attrae, dall'altro è grande la voglia di andare in un top club. Al termine della stagione Roma, Napoli e Milan dovrebbero cambiare allenatore e Thiago Motta ha delle chance per ognuna di queste squadre. Non è quindi da escludere l'ipotesi di un rinnovo con clausola per liberarsi in caso di offerta di una big.

(tuttosport)