Calcio sostenibile: il club con la Uefa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma collabora con la UEFA per la sostenibilità nel calcio. I progetto, chiamato «Strength Through Unity 2030» mira a riaffermare il club capitolino come leader e proponendosi quindi come esempio per le altre squadre grazie a un percorso di sviluppo a lungo termine. Oltre alle varie campagne già attive, come Amami e Basta, Superiamo gli Ostacoli e la collaborazione con Roma Natura, la società, grazie anche al supporto e l'opinione di oltre 27.000 tifosi, ha riassunto la strategia in tre punti chiave: la comunità, l'ambiente e la generazione futura. Tale percorso è stato presentata dalla CEO, Lina Souloukou: «Tramite le partnership con UEFA, ECA e UNFCCC vogliamo dimostrare la nostra forza nel costruire un futuro sostenibile e inclusivo per il nostro sport, cercando di influenzare positivamente l'ecosistema calcistico grazie a un'azione mirata».