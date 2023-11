Bove vola, ma la firma sul contratto non arriva

Bove e la Roma, nonostante l'intenzione comune, non hanno ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028. Nell'ultimo incontro tra Pinto e Tavano, agente del centrocampista, l'intesa sembrava vicinissima ma poi il gm ha chiesto tempo prima di accettare l'ultima richiesta dell'interlocutore. Al momento il classe 2002 guadagna 250.000 euro, va in scadenza nel 2025 ed è il meno pagato della rosa, motivo per cui la trattativa per il rinnovo è praticamente partita da zero. Pinto è però stato chiaro: "Non ci saranno problemi". Ma una firma vale più di mille parole.

(corsport)