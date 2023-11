Bove ora è un titolare. Pinto: "Resta alla Roma"

Il rendimento di Edoardo Bove è lo specchio della sua crescita. E la continuità che in questa stagione Mourinho sta garantendo al 21enne è la conferma che, un po’ per valore e un po’ per necessità, la Roma difficilmente si può privare di lui. Finora in serie A ha giocato 674 minuti; 10 presenze su 12 gare e in 7 occasioni è partito titolare. Bove sta diventando la migliore versione di se stesso; basti pensare che la passata stagione aveva giocato in totale 986 minuti in A, numero che mantenendo questa continuità può raggiungere entro fine 2023.

Edoardo è l’under più utilizzato da Mou, l’ottavo giocatore - settimo se si prendono in considerazione solo gli elementi di movimento - più impiegato dal portoghese. [...] Adesso, nel reparto, per minutaggio è soltanto secondo a Cristante e a Paredes. E certi numeri vanno tutti a vantaggio di un giocatore in rampa di lancio. Anche in chiave Nazionale, nonostante ieri Bove abbia assistito dalla tribuna al rotondo 7-0 con cui l’Under 21 ha archiviato la pratica San Marino. [...] Nessuno dubbio suo rinnovo: "Lavoriamo molto e parliamo poco - ha detto Pinto -. Al momento giusto tutti sapranno ma non è un problema: lui sarà il futuro della Roma".

(corsera)