Bologna, Calafiori: "In questa città giro senza problemi. A Roma non potevo, i tifosi mi abbracciavano per strada"

IL RESTO DEL CARLINO - Riccardo Calafiori, ex terzino sinistro della Roma e ora in forza al Bologna, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle differenze tra la cittadina emiliana e la Capitale e sul brutto infortunio ai tempi della Roma Primavera. Ecco le sue parole.

A Bologna come si vive?

"Tutti me ne avevano parlato benissimo e ora confermo. Sarà anche che sta andando tutto bene, ma mi sembra una città perfetta. È bella e giovane, io vivo in centro e giro sempre senza problemi. A Roma non potevi, i tifosi ti abbracciavano, era tutto un ’viè qua".

A sedici anni, con la Roma Primavera, ha rischiato di perdere per sempre il pallone: rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula.

"È stato bravissimo il dottor Costa in campo, perché mi ha rimesso dentro il ginocchio: se avessi aspettato di arrivare in ospedale, chissà come sarebbe finita, magari oggi farei fatica persino a camminare. Dopo l’operazione mi dissero: ’Non sappiamo se tornerai a giocare’. La mia fortuna è stata avere sedici anni e non pensare a niente, se non a tornare in campo".