Il Bologna sarebbe interessato a Sardar Azmoun. L’iraniano, che è affezionato alla Roma, in Europa non può giocare perchè escluso dalla lista Uefa, e campionato fatica a trovare minuti per via della presenza dei titolarissimi, potrebbe trasferirsi al Bologna. Per l'operazione serve l'ok di Thiago Motta che giocando col 4-2-3-1 considera Zirkzee intoccabile, e la punta in arrivo non dovrebbe fargli ombra.



(Gasport)