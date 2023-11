Big Rom vuole continuare. In Europa League va a segno da 14 partite

(...) Romelo Lukaku dopo avere naturalmente fatto gol anche all’andata, qui nel freddo di Praga è considerato lo spauracchio più terrificante della Roma, tanto che l’allenatore dello Slavia, Trpisovsky, spera che il derby con la Lazio che incombe convinca José Mourinho a tenerlo a riposo. Comprensibile. La striscia di quattordici match consecutivi (con tre squadre diverse) in cui ha realizzato 18 reti, santificano l’attaccante belga in modo imponente, facendolo diventare una sorta di leggenda di questa Coppa. (...) Con il Lecce la parabola è cominciata grazie al gol-partita segnato nel recupero e potrebbe continuare domenica con il suo primo derby nella Capitale, per il quale i romanisti gli stanno facendo una sorta di corso accelerato. In mezzo, una partita che per la Roma vale tanto, cioè già una possibile qualificazione aritmetica al turno successivo e un virtuale primo posto nel girone, che consentirebbe alla squadra di non dover disputare i playoff di febbraio. (...) E il derby? La prima volta per certi versi potrebbe essere indimenticabile, anche perché in maglia nerazzurra si è viziato. Nelle prime cinque Stracittadine milanesi (quattro di campionato e una di Coppa Italia) è stato capace di segnare sempre. Quanto basta per avvicinarsi alla sfida contro la Lazio da vero totem giallorosso. (...)

(gasport)