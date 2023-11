Belotti o Azmoun: il duello è caldo

Premessa d'obbligo: Lukaku è intoccabile. E' lui il perno dell'attacco della Roma. Lo dice la sua storia, lo conferma l'impatto con la maglia giallorossa (già 9 gol), lo sottolinea il bottino che è riuscito a mettere da parte con il Belgio durante le qualificazioni per gli Europei. Nessuno è arrivato a 14 centri, nemmeno Mbappé, Cristiano Ronaldo e Kane. Ma chi è adesso 1 vice Lukaku nella Roma? Difficile dare una risposta netta perché Mourinho ha due alternative in panchina: Belotti e Azmoun. […] «Non fate casino con Belotti, resta e farà una stagione molto più produttiva», aveva assicurato Mourinho al nostro giornale a inizio agosto. Detto, fatto. L’ex Torino ha cancellato subito lo zero dalla casella dei gol fatti e si è caricato sulle spalle il peso dell'attacco della Roma in avvio di stagione, quando sostanzialmente era l'unica soluzione a disposizione dello Special One. Lukaku, del resto, era ancora nel mondo delle idee mentre Belotti realizzava una doppietta alla Salernitana all'esordio in campionato. Poi tanto impegno (non è mai mancato) e la fiducia ritrovata anche con la rete al Cagliari, dopo un'estate più che positiva nel ritiro. […] Azmoun invece è sbarcato a Roma un po' a sorpresa, tra lo scetticismo generale. Era infortunato e veniva da stagioni da dimenticare in Bundesliga. Ci ha messo parecchio ad ingranare, a mettersi da parte il problema fisico. Ha saltato anche un impegno con l'Iran per accelerare i tempi, per farsi prendere in considerazione da Mourinho. […] Azmoun si è sbloccato segnando un gol da numero 9, di testa, con un inserimento da prima punta sull'assist di Zalewski. Nel derby ha sostituito Dybala. Traduzione: adesso è battaglia per il ruolo di vice Lukaku. Azmoun o Belotti?

(Corsport)