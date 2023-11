Barzagli: "Mi aspetto la crescita di Mancini, la Nazionale ne ha bisogno"

LA STAMPA - Andrea Barzagli, ex difensore centrale della Juventus, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul reparto arretrato dell'Italia, dichiarando di puntare sul romanista Gianluca Mancini: "Acerbi è uno dei più continui, ma adesso aspetto la crescita di alcuni ragazzi: ne abbiamo bisogno per la Nazionale. Penso a Mancini e Bastoni, che possono e devono crescere ancora, oltre a Scalvini e Buongiorno. Ci servono perché abbiamo un Europeo da difendere e solitamente in Germania ci togliamo qualche soddisfazione".