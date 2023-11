Baby Malafronte: l'emozione dopo l'abbraccio di Josè

Alcuni bambini li fa giocare, altri li abbraccia per esultare. E' quello che è successo a Matteo Malafronte, centrocampista dell'Under 17, che si è tro vato praticamente avvinghiato a José Mourinho dopo il terzo gol segnato da El Shaarawy contro l'Udinese. «Mi sono rilassato, c'era un bambino, per fortuna non era un polizionto o una donna...», ha poi detto scherzando lo Special One riferendosi a quel gesto genuino e senza dietrologie tra lui e il primo raccattapalle che si è trovato di fronte. Matteo Malafronte, romano e romanista, è da sempre un tesserato della Roma. Ha iniziato nella scuola calcio del Giulio Onesti per poi trasferirsi a Trigoria. […]

(Corsport)