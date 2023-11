Azmoun e Lukaku, in 137 secondi la Roma ribalta il suo destino

Ci vorranno mesi — 0 forse basterà una settimana, visto che domenica prossima c'è il derby, per capire il peso specifico dei 137 secondi in cui la Roma è passata dallo 0-1 al 2-1 contro il Lecce. (...) Il finale ribalta tutto: i migliori diventano peggiori e i peggiori diventano i migliori. Lukaku aveva sbagliato il suo primo rigore "italiano" al 4° ed era uscito dalla partita? Vero, ma il gol da tre punti l'ha segnato lui, al 94’, facendo perno su quel pollo di Touba, unico a non conoscere quel movimento di Big Rom. Zalewski era entrato dalla panchina ncl peggior modo pos sibile? Vero anche questo, ma dal suo piede è partito il cross che ha permesso ad Azmoun di segnare il gol dell'1-1.

(corsera)