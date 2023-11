Azmoun brilla, Mancini in nazionale

Buone notizie dai nazionali giallorossi. Sardar Azmoun, impegnato contro Hong Kong, ha realizzato una doppietta e servito un assist nel match finito 4-0 per l’Iran, confermando quindi il suo buon momento di forma. L’infortunio di Bastoni, rimandato ieri a casa, ha riaperto le porte della nazionale per Gianluca Mancini, convocato al posto dell’interista. Tra i romanisti rimasti a lavorare a Trigoria, sono scesi regolarmente in campo Pellegrini, Renato Sanches e Karsdorp, che ironicamente ha chiesto alla società ("Io non c’ero?") perché non fosse stato inserito nelle foto pubblicate sui social. Venerdì 24 partirà la vendita dei biglietti per la trasferta con il Sassuolo. [...]

(corsera)