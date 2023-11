Torna al centro dell'attenzione Antonio Conte: secondo quanto scrive il sito del quotidiano, il tecnico ex Juve e Chelsea è nei piani di Napoli, Roma e Milan per giugno ma anche nei pensieri del Manchester United, che vorrebbe riportare Conte in Premier League. Dopo un anno sabbatico l'ex ct azzurro è pronto a tornare alla guida di un club e nel suo futuro c'è una panchina importante, italiana - è la sua priorità - o inglese.

(repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE