Altra denuncia (e tanti fake) contro Pellegrini

Un’altra denuncia contro il capitano della RomaLorenzo Pellegrini. A presentarla ieri è stato Samuele de Santis, l’avvocato che difende la escort, che ha accusato il calciatore di stalking. La denuncia va a integrare le altre presentate a Roma, e Parma. [...] Non si esclude che il calciatore sia finito al centro di un ricatto. Anche se la escort, intervistata sul sito di Fabrizio Corona, ha rilanciato tutte le accuse, svelando nuovi dettagli sul rapporto con il calciatore, iniziato nel gennaio 2023 e concluso a luglio. «Era diventato ossessivo e molto invadente», racconta la donna che poi cita due episodi di cui sarebbe stata vittima. «Due persone mi sono entrate in casa e mi hanno preso il telefono». La donna, inoltre, sostiene di aver ricevuto bonifici per 100mila euro in sette mesi. «Ultimamente non me li faceva a nome suo». I soldi però si sarebbero volatilizzati dalla PostePay: «L’ultima volta sull’app c’erano 100mila euro. Ma alla posta il mio saldo era di 2 euro».

(La Repubblica)