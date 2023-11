Allarme Luis Alberto: derby a rischio

IL TEMPO - Allarme rosso in casa Lazio. Luis Alberto si ferma a dieci minuti dalla fine del match contro il Feyenoord. Rimane a terra un paio di minuti, si tocca la coscia. Sarri non ha più cambi. Entra lo staff medico per applicare una fasciatura al flessore. Lo sguardo del Mago non promette bene, è costretto a rimanere in campo per assenza di alternative. La sua presenza nel derby è da considerarsi in dubbio. Da valutare anche le condizioni di Casale. Il centrale spera di strappare almeno una convocazione per la stracittadina contro la Roma. Una chiamata che fino a qualche giorno fa sembrava impensabile. Dopo il ko muscolare della partita contro il Feyenoord a Rotterdam si pensava che il centrale della Lazio tornasse a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali di novembre. Gli esami da quanto punto di vista non lasciavano spazio a dubbi: lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. E invece l'ex Verona ha lavorato sodo e da inizio settimana ha iniziato un lavoro personalizzato per recuperare in tempo per la stracittadina.