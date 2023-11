Abraham piace ancora in Premier. Il suo addio in estate può aiutare i conti

Le variabili, ovviamente, al momento sono infinite. Un paio di cose, però, paiono certe. La prima è che Tammy Abraham tornerà a giocare nel 2024 (anche se non ai primi dell’anno, bensì più avanti), la seconda è che non vorrà fare da comprimario a lungo a Lukaku e mettersi in concorrenza con Belotti e Azmoun, solo per evocare i nomi dei centravanti a disposizione della Roma.

Per questo da giorni si comincia a sussurrare di un ritorno estivo di Abraham in Premier, cosa per lui gradita. [...] Senza quel ko l’Everton sembrava a un passo dall’acquisto, ma la fiamma forse non si è ancora spenta. [...] Al momento, però, sembra impossibile dire che la sua cessione sarà propedeutica all’acquisto di Lukaku in estate, come vorrebbero i tifosi. Vero che il Chelsea (che ha una opzione su Abraham) può essere l’arbitro della situazione, ma si è capito che il belga deciderà solo in base alle convenienze dell’ultimo momento. [...]

(gasport)