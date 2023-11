Abraham deve aspettare fino a metà febbraio

Il peggio è nel cassetto dei ricordi, ma da qui a vedere la luce in fondo al tunnel ce ne passa. Dopo aver passato mesi difficili tra terapie, sessioni in palestra e giorni di riposo forzato, Abraham sta accelerando il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato contro lo Spezia nell'ultima giornata dello scorso campionato. Il desiderio dell'attaccante è di tornare a disposizione di Mourinho per il rush finale della stagione e di diventare una sorta di jolly lì davanti, ma non sarà una questione di giorni. Il ritorno in gruppo infatti è stimato tra fine gennaio e metà febbraio: l'inglese ha comunque ripreso a correre e intravede il pallone.

(corsport)