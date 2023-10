Zalewski, una chance per uscire dalla crisi

In Coppa Nicola Zalewski non vede il campo da titolare dal 20 aprile, si giocava all'Olimpico il quarto di finale di ritorno contro il Feyenoord. Per l'occasione era stato spostato a destra, ed è forse il ruolo da jolly che ne ha intaccato il rendimento. Era partito da attaccante sinistro con la Primavera, Mourinho per necessità lo ha lanciato con esterno basso e poi, all'occorrenza, lo ha spostato a destra. In questo campionato non gioca titolare dalla gara contro il Milan (1° settembre), il resto delle partite le ha disputate Spinazzola che contro il Servette prenderà un turno di stop. […] José Mourinho sta vivendo il momento più delicato della sua esperienza romana, vincere domani con una squadra mista tra riserve e titolari sarebbe una boccata d'ossigeno. Dunque, per la porta si candida di nuovo Svilar, in difesa dovrebbe riposare Cristante che cederà il posto a Celik. Confermati Mancini e Ndicka. Sulla corsia di destra ci sarà Karsdorp (Kristensen è fuori lista), mentre a centrocampo sono in pole Paredes e Bove. Possibile l'impiego anche di Pagano, ma a partita in corso e a risultato acquisito. Domenica sera e rimasto a riposo Aouar che non gioca tItolare dal 2-1 allo Sheriff, dovrebbe essere lui l'altra mezzala del 3-5-2 sostituendo Pellegrini. In attacco la coppia Belotti-El Shaarawy, riposeranno Lukaku (forse) e Dybala (lo ha detto Mou). […]

(Il Messaggero)