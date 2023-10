Via libera al turnover: col Servette tocca al Gallo

Nel giovedì di Coppa contro il Servette, José Mourinho ha già annunciato un parziale turnover. Non giocherà Dybala, stremato da 90 minuti contro il Frosinone e reduce da due preziosissimi assist. Potrebbe riposare anche Lukaku. [...] Dunque, difesa a tre con Mancini, Ndicka e uno tra Celik e Cristante. Possibile turno di riposo per il centrocampista azzurro [...]. In mezzo al campo sarà confermato Bove titolare, affianco a lui uno tra Paredes e Aouar, mentre sulla trequarti ancora spazio a Pellegrini. Il Capitano è rientrato dall'infortunio e può dare qualità al reparto offensivo giocando assieme ad El Shaarawy. In attacco fiducia a Belotti che farà riposare Lukaku [...].

(Il Messaggero)