Verso il Lecce: Paredes non ci sarà, Dybala ora è pronto

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Si è interrotta a Milano la striscia di vittorie consecutive (5) che aveva risollevato la stagione della Roma di Mourinho. I giallorossi, che nella passata stagione avevano sbancato San Siro con le reti di Dybala e Smalling, dovranno digerire adesso la delusione del ko maturato contro l'Inter di Inzaghi. (...) Paredes, diffidato, è stato ammonito e salterà la gara contro i salentini. Ma lo Special One può senza dubbio sorridere per il recupero di Dybala. La Joya non ha partecipato alla trasferta milanese per non compromettere il recupero ormai ultimato, senza dubbio sarà tra i protagonisti del match dell'Olimpico. Una lunga settimana di lavoro che permette a Mourinho di sperare che, oltre all'argentino, possano esserci altri giocatori da recuperare. In primis Spinazzola, che ha saltato la gara di San Siro per un affaticamento muscolare. Inoltre i miglioramenti di Pellegrini sono stati importanti, ma appare difficile recuperarlo per domenica. Inutile sbilanciarsi, infine, sul conto di Smalling e Renato Sanches: i due torneranno a disposizione quando dolori e fastidi saranno del tutto archiviati. (...)