Vendetta è servita: Europa League, la Roma vola in testa Slavia Praga piegato 2-0 in 17 minuti

«Quelli che alimentano odio su Lukaku elogiavano Mkhitaryan e Dzeko . Facciamo attenzione a ciò che si scrive e si dice»

LEGGO (F. BALZANI) - Primato solitario nel girone e quinta vittoria di fila, senza nemmeno sudare tanto.chiude il discorso Slavia Praga in 17 minuti, quelli in cui prima un eurogol die poi una sassata di(13° di fila in Europa League) determinano il risultato finale che poteva anche essere più largo per i giallorossi mai vittoriosi nelle prime tre gare del girone. Se l'è godutada lassù, un po' menoospite in tribuna dello Slavia. In un Olimpico da brividi (peccato per le intemperanze dei tifosi cechi fuori e dentro lo stadio) la Roma è partita subito fortissimo: dopo 43 secondi palla rubata dasi porta via il difensore centrale e Bove ha una autostrada. Del Sole, visto come tira quel pallone che finisce sotto l'incrocio.esplode, ma la Roma vuole chiuderla subito. Così passa un quarto d'ora e arriva la bomba di Lukaku servito ancora daesulta da pistolero, già calato nel clima eccessivamente pesante che si è creato a Milano in queste ore anche a causa di alcuni articoli., il monito di Pinto.