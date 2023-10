Uno su tre, Mou riesce a recuperare Llorente

Llorente sì, Smalling e Sanches no. Nel primo vero allenamento a ranghi completi dopo i rientri dalle nazionali – Paredes è stato l’ultimo a tornare e ieri non si è allenato per smaltire il viaggio – Mourinho ha potuto fare la conta dei calciatori disponibili per il match di domenica (ore 12.30, arbitra Ayroldi) contro il Monza all’Olimpico. [...] E se Dybala e Pellegrini stanno lavorando per esserci rispettivamente per le gare con Inter e Lazio, su Smalling è calato di nuovo un velo di mistero. Anche ieri l’inglese, insieme a Sanches, ha svolto un lavoro personalizzato: è fermo dal primo settembre e la data del suo rientro è una vera incognita. Prima di Cagliari, Mourinho aveva parlato di «miracolino» per averlo in Sardegna almeno in panchina, ora il miracolo sarebbe averlo a disposizione per la gara di San Siro, ma si naviga a vista. [...] Per il momento al suo posto c’è Cristante, che col rientro di Llorente potrebbe tornare a metà campo: se però col Monza dovesse giocare al centro della difesa, in mezzo ci saranno Paredes, Aouar e Bove, che lunedì al Coni riceverà il premio di Cultura Sportiva intitolato a Beppe Viola.

(Corsera)