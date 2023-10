Una escort accusa: "Pellegrini stalker". Ma arriva la querela

Si sa, sesso e soldi sono spesso il motore della curiosità dei lettori. Così, se li combiniamo alla cassa di risonanza del calcio, la miscela diventa esplosiva. Stavolta a essere coinvolto è il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, chiamato in causa in una presunta storia di stalking da «Dillinger.it», il sito di Fabrizio Corona. La protagonista è una escort romena, A.G., 24 anni, che ha sporto 4 denunce tra Parma, Avezzano e Roma, dove opera, per molestie telefoniche e non solo, accusando il calciatore. La ragazza, assistita dall'avvocato De Santis, è stata ascoltata nei giorni scorsi dalla Procura di Parma (investita dai magistrati romani) come persona informata sui fatti, ma gli inquirenti stanno vagliando se ci siano omissioni. La versione di A.G. è che l'interruzione dei rapporti da parte di lei non sarebbe stata tollerata da Pellegrini, che avrebbe cominciato la persecuzione (telefonate mute e quant'altro). […] Subito è arrivata la smentita di Pellegrini che sta agendo tramite i suoi legali.

(Gasport)