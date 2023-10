Un esame per Aouar, l'oggetto misterioso

Aouar è il centrocampista meno elogiato da Mourinho. Il nuovo arrivato ancora non ha conquistato lo Special, forse per l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo un paio di settimane, oppure, perché non si è integrato al meglio con la squadra. Fatto sta che da quando ha giocato titolare con il Milan per 31 minuti (è uscito per un infortunio al flessore della coscia sinistra), non si è praticamente più visto in Serie A. Solo 12 minuti con il Genoa e 5 con il Frosinone. […] Verticalizzazioni, visione di gioco, tiro e sovrapposizioni sono le qualità espresse in estate durante le amichevoli, con l'inizio del campionato però si è spento, probabilmente anche a causa del rendimento generale. Ora, però, tocca a lui risollevarsi.

(Il Messaggero)