Tre giorni di riposo. Mou a Londra

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tre giorni di riposo concessi da Mourinho, Lina Souloukou alla cerimonia del Golden Boy. Nella giornata di ieri a Trigoria è andato in scena l'ultimo allenamento della settimana della Roma. Visti i molteplici calciatori partiti con le rispettive nazionali - 14 i giallorossi convocati - lo Special One ha deciso di concedere un rompete le righe di tre giorni, con la ripresa fissata al prossimo lunedì mattina. Assenti dal gruppo anche gli infortunati Smalling, Llorente e Renato Sanches, mentre il tecnico portoghese - che in questo weekend volerà a Londra dalla famiglia - ha nuovamente aggregato alla seduta numerosi ragazzi della Primavera. E proprio del settore giovanile ha parlato Lina Souloukou. Intervenuta alla cerimonia di presentazione dei nominati al Golden Boy 2023, la CEO della Roma ha ribadito il lavoro svolto all'interno di Trigoria: «Quando sono arrivata nella Capitale ho subito capito che la Primavera era uno degli obiettivi principali della società - ha affermato a margine dell'evento - Per formare la prima squadra il punto di partenza è proprio quello e nel tempo si è visto un netto miglioramento. Un esempio è Zalewski, che ha anche vinto questo premio e Bove che è stabilmente in prima squadra. Ma anche le cessioni che hanno generato un ricavo importante per il club».