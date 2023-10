Torna lo sponsor: accordo biennale con Riyadh Season

IL TEMPO (L. PES) - Dopo mesi di attesa la Roma ufficializza l'accordo commerciale per il main sponsor che comparirà sulla maglia nelle gare ufficiali dei giallorossi. La notizia era nell'aria da qualche ora ma nel pomeriggio è arrivata la nota del club. Per i prossimi due anni Ryad Season comparirà sulle divise in un importante accordo da 25 milioni complessivi che vede i giallorossi essere il primo club al mondo al quale l'evento decide di legarsi. Questa partnership, oltre alla sponsorizzazione, prevede l'ingresso della Roma nel mercato arabo grazie all'importanza di un evento di intrattenimento tra i più considerati del pianeta. L'organizzazione di due amichevoli (una entro fine anno) in terra saudita e l'apertura di Roma Store in Arabia permetteranno al club di espandere il brand in una realtà commerciale in grande evoluzione. «Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell'AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per questo sport e crediamo che la nostra collaborazione genererà opportunità interessanti e uniche. Inoltre non vediamo l’ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio». Ha dichiarato la Ceo Lina Souloukou. Addio perciò alla scritta SPQR sulle maglie che potrebbero vedere il nuovo sponsor già domani nel march europeo contro il Servette. La Roma ha avviato le pratiche con l'Uefa ma non c'è certezza sui tempi. Altrimenti bisognerà attendere il match di campionato di domenica a Cagliari per l'esordio.