Taylor resta schiavo della sindrome di Budapest

Matchday numero due di Champions abbastanza complesso per la squadra arbitrale di Rosetti, il tonfo più grande arriva da Taylor in Porto-Barcellona. Il fishcietto inglese, che l'anno scorso aveva diretto (male) la finale di Europa League Roma-Siviglia a Budapest, torna nei gironi e commette diversi errori: sembra aver completamente smarrito la serenità nelle decisioni. Non ammonisce Carmo per il bruttissimo fallo su Lewandowski, mentre mostra solo un cartellino giallo a Cardoso per un intervento davvero al limite. Infine dà un rigore al Barcellona senza vedere: a) il precedente fallo di mano di Galeno; b) il tocco di Cancelo arriva fuori area. La sua espressione a dir poco contrariata quando va all'OFR la dice tutta sulla sua prestazione. [...]

(corsport - G. Calvarese)