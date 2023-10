Straordinari per la difesa, chance Aouar

Campionato archiviato, testa all'Europa League. La Roma inizia la preparazione alla seconda partita del girone europeo contro il Servette, in programma giovedì allo Stadio Olimpico. Inevitabilmente Mourinho dovrà pensare anche a un po' di turnover per evitare ulteriori problemi muscolari. Sarà possibile rivedere Svilar in porta, mentre in difesa le scelte sono contate: Smalling non è ancora pronto e Llorente probabilmente si rivedrà in campo dopo la sosta, quindi possibile che Mancini, Cristante e Ndicka siano costretti a fare gli straordinari. A destra ci sarà Karsdorp, mentre a sinistra Zalewski. A centrocampo spazio ad Aouar, Paredes e Bove, mentre in attacco potrebbe tornare la coppia El Shaarawy-Belotti.

(corsport)