Stadio, vertice flop coi residenti: "Solo parole nessuna certezza"

"Parlate solo voi e noi zitti ad ascoltare i vostri monologhi". Arrivati al terzo incontro del dibattito pubblico sul progetto dello Stadio della Roma, la distanza tra le istituzioni e la cittadinanza appare sempre più evidente. Ci sono due entità che molto semplicemente non riescono a parlarsi e non fanno nulla per nasconderlo. Almeno per la rappresentanza numerosa del fronte del "no allo stadio". [...] "Tutti i nostri dubbi, domande e perplessità vengono appuntate e si perdono nei verbali senza che ci sia un confronto concreto. Noi vogliamo risposte durante questi incontri", una delle accuse dei presenti. Argomento del workshop sarebbe dovuto essere: "Gli effetti del progetto sulla città di Roma e sulle strategie della mobilità", con un confronto diretto sulle opportunità e criticità della viabilità della zona Tiburtina e Pietralata con la costruzione dello Stadio. [...] In realtà si è trasformato in una grande vetrina per le istituzioni per enunciare i tanti pregi (ancora su carta) che porterà il nuovo impianto, facendo trasparire, una volta di più un senso di distacco con la realtà della città. [...] "Basta con le vostre parole, quando tocca a noi parlare?", hanno domandato alcuni dei partecipanti. Una richiesta rimasta inevasa per almeno un'ora e mezza in cui le varie istituzioni presenti hanno continuato a spiegare la bontà del progetto stadio. A partire da Caterina Randone (project manager di Systematica e referente del club giallorosso) che ha illustrato i diversi studi della società sulla mobilità dei tifosi. Zone di afflusso, modalità di trasporto e tempi di arrivo a seconda del mezzo utilizzato, concludendo il tutto con un coraggioso "puntiamo a portare allo stadio con i mezzi pubblici il 50% dei tifosi". Un invito prontamente raccolto da Luigi Contestabile (Responsabile Strategie di Sviluppo Stazioni di Rfi), che per oltre 15' ha spiegato "la potenza di fuoco" di cui è capace la stazione Tiburtina. [...] "Tutte cifre su carta. Rispondete a una semplice domanda: siete in grado di garantire per il 2027 l'afflusso di un intero stadio con i mezzi pubblici? Sì o no? È semplice". Tanto quanto il silenzio successivo alla domanda.

(La Repubblica)