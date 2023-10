Stadio della Roma, si chiude il cerchio. I pm: "I politici vanno tutti condannati"

Una richiesta di condanna a oltre 100 anni di reclusione: ecco cosa rimane del (vecchio) nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. Le pm hanno chiesto che 22 persone vengano condannate e tra questi rientrano avvocati, imprenditori, tesorieri di partito, politici e pezzi del mondo delle istituzioni. Tutti gravitavano intorno al costruttore che avrebbe dovuto realizzare lo stadio, Parnasi, per il quale sono stati chiesti 8 anni e 8 mesi di carcere. L'ex presidente dell'assemblea capitolina De Vito e l'avvocato Mezzacapo avrebbero guadagnato tramite alcune consulenze e in cambio avrebbero favorito l'iter per lo stadio e per questo rischiano di essere condannati a 11 anni e 6 mesi. Per l'avvocato Lanzalone, invece, sono stati chiesti 9 anni. Centemero, deputato della Lega, e Bonifazi, ex tesoriere del Pd, rischiano rispettivamente 3 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi.

(La Repubblica)