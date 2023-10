Sprint Dybala, ci sarà con il Lecce. Smalling, è il momento della verità

Paulo Dybala si prepara al grande ritorno in campo contro il Lecce. Ma non perché, come girava voce, si sia tirato indietro per la trasferta di San Siro, ma perché tra sei giorni sarà pronto atleticamente e totalmente recuperato dalla lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un infortunio che ai tempi della Juventus gli aveva dato più di una noia e che adesso fortunatamente per la Roma (e per l’argentino) sta risolvendo nei tempi previsti. [...] L’obiettivo è riaverlo per il Lecce, squadra che Paulo conosce bene: ai salentini la scorsa stagione ha segnato due gol tra andata e ritorno, ma in quella partita di ottobre trovò anche l’infortunio calciando il rigore decisivo per la vittoria. Una lesione che lo costrinse alla corsa contro il tempo per esserci poi al Mondiale. Giocherà contro il Lecce, ci sarà nel derby e potrà anche rispondere alla convocazione dell’Argentina nella sosta di novembre. [...] Oggi, alla ripresa degli allenamenti, la Roma valuterà le sue condizioni, soprattutto il livello del dolore avvertito da Smalling. Perché l’obiettivo dovrebbe essere quello di rivederlo in campo con il Lecce per poi averlo in una buona condizione contro la Lazio. Stesso obiettivo di Renato Sanches che fin qui ha giocato soltanto 98 minuti. [...]

(Corsport)