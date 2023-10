Spinazzola c'è. Il dubbio è Bove-Aouar

Erano 9 i giocatori di movimento assenti contro lo Slavia. A San Siro saranno di meno, infatti Spinazzola è stato gestito appositamente perché potesse giocare contro l'Inter e così sarà. Presenti anche Kristensen e Azmoun, che ha recuperato dal dolore al polpaccio. Smalling non è ancora pronto, mentre Dybala sta svolgendo un programma personalizzato e vorrebbe mettersi a disposizione almeno per la panchina. Deciderà oggi se partire per Milano insieme all'allenatore. El Shaarawy dovrebbe essere preferito a Belotti, mentre il ballottaggio vero è tra Bove e Aouar.

(corsport)