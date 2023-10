La Roma pagherà le spese per il trasporto dei tifosi ospiti nei match europei. La convenzione con Roma Capitale, Questura e Atac è stata approvata nella giornata di ieri, ma è già stata attuata nelle gare contro Servette e Slavia Praga. La società giallorossa paga le vetture richieste dalla Questura per il trasporto dei tifosi, sgravando l'Atac dei costi che vengono caricati: si tratta di pochi euro a persona. Per il momento la Lazio non ha aderito all'iniziativa.

(corsera)