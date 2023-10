Souloukou: "Ero rimasta stupita dai voti ricevuti da Zalewski. Poi arrivata alla Roma ho capito..."

Lina Souloukou, Ceo dell'As Roma, era presente ieri sera in qualità di presidente del Board delle Leggende che votano i vari premi previsti dall'evento 'European Golden Boy'. Così la dirigente romanista ha commentato il risultato di Zalewski nella passata edizione, allargando il discorso a tutto il settore giovanile della Roma: "Lo scorso anno ero rimasta molto colpita dalla quantità di voti che aveva ricevuto, poi quando sono arrivata a Roma ho capito il perché...Ho capito la scelta strategica della proprietà, che intende fare del settore giovanile una delle principali fonti per la prima squadra. La proprietà della Roma negli ultimi anni ha fatto molti investimenti sul vivaio, migliorando le strutture, ottimizzando le ore di allenamento, rinnovando il convitto che ospita i nostri ragazzi. Tutti fattori che hanno permesso a tanti giovani di esordire in prima squadra, cui contribuisce il fatto di avere un allenatore che sa sviluppare queste qualità, proprio come nel nostro caso...Penso a Bove ma sono 13 quelli si contano negli ultimi 3 anni. Tutto questo per dire che dietro al premio di Zalewski c'è un lavoro preciso e strategico dell'intero club".

(Tuttosport)