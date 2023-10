Smalling verso la convocazione

Finalmente Smalling torna in campo. Ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra da quando ha accusato un mese e mezzo fa un problema tendineo al ginocchio sinistro tra il piatto tibiale e il quadricipite sinistro con ripercussioni sulla cartilagine. L'inglese ha partecipato a una parte della seduta e oggi dovrebbe svolgere tutto l'allenamento per poi essere convocato per la partita di domani contro il Monza. L'obiettivo è tornare titolare con l'Inter, ma senza fretta e rischi.

(Il Messaggero)