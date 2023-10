Smalling torna finalmente in gruppo. Champions donne: PSG, Bayern e Ajax

A 49 giorni dall'ultima apparizione in campo Mourinho riabbraccia Smalling. Oltre a Llorente, tornato ad allenarsi in gruppo giovedì pomeriggio, ieri anche l'inglese ha svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo. L'obiettivo è strappare la convocazione per la gara con il Monza: le sue condizioni verranno valutate nuovamente questa mattina durante la rifinitura e, se non dovessero sorgere complicazioni, lo Special One è pronto a portarlo in panchina.

Intanto ieri si sono svolti anche i sorteggi dei gironi della Champions League femminile: urna assai sfortunata per la Roma, che se la vedrà con PSG, Bayern Monaco e Ajax.

