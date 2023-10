Smalling si ferma, Spinazzola a rischio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Brutte notizie per Mourinho in direzione San Siro, In vista della gara di domani contro l'Inter il tecnico portoghese rischia infatti di non riuscire a recuperare quasi nessuno tra gli infortunati. Potrebbe infatti strappare una convocazione solo Spinazzola. L'esterno anche nella ripresa di ieri a Trigoria ha svolto lavoro individuale, così come fatto anche alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga. Dopo aver accusato un fastidio muscolare - che tuttavia non preoccupa lo staff medico dei giallorossi - l'ex Juve potrebbe così seguire la squadra a Milano, ma difficilmente riuscirà a scendere in campo.

Discorso diverso per Smalling. Il centrale inglese, ancora alle prese con un problema tendineo all'inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale, non ha infatti preso parte alla seduta di ieri al Fulvio Bernardini a causa del riacutizzarsi del dolore che non gli permette di allenarsi e recuperare la condizione. Ennesimo stop per il centrale, che non appena ha rialzato i ritmi in allenamento si è dovuto fermare nuovamente. Il tecnico portoghese nella conferenza stampa post partita di giovedì scorso, dove alla richiesta di una possibile presenza nel big match di San Siro, ha risposto in modo ironico: «Torna domenica, sì, ma quale?».

Forfait molto probabile anche per Dybala, fermo dalla trasferta di Cagliari, dove ha rimediato uno stiramento del collaterale che ha costretto l'argentino anche a rinunciare alla nazionale. La Joya continua il suo percorso riabilitativo per cercare di tornare a disposizione del club capitolino in vista del Lecce e soprattutto del derby.

Recuperato invece Azmoun, che ha ormai smaltito il fastidio al polpaccio accusato contro il Monza e ieri ha svolto l'intera sessione con il resto dei calciatori che non sono scesi in campo giovedì scorso in Europa League - lavoro in palestra invece per quelli che hanno giocato contro lo Slavia Praga.

Continua il suo percorso di recupero personalizzato Renato Sanches, ancora fermo ai box.