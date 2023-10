Smalling si arrende. Llorente ci prova

Fosse per lui sarebbe tornato in campo già da settimane, ma la verità è che, per adesso, Chris Smalling non ce la fa. Il dolore tendineo a volte lo lascia in pace, altre volte invece è addirittura lancinante. (...) La Roma lo aspetta e gli chiede praticamente un sacrificio, perché la squadra con l’inglese fa una fase difensiva, senza ne fa un’altra. Oggi, di pomeriggio, lui, Renato Sanches e Llorente dovrebbero, sulla carta, provare ad allenarsi con i compagni, finalmente al completo dopo la sosta per le nazionali. Ma, dei tre, lo spagnolo è l’unico che ha ancora qualche possibilità di scendere in campo: Renato e Smalling – salvo clamorosi colpi di scena – dovranno aspettare. Quanto? Non si sa. Non c’è una data. Potrebbe essere domani come tra dieci giorni. Per entrambi l’obiettivo è l’Inter, tra dieci giorni quindi saltando anche la sfida di giovedì prossimo contro lo Slavia Praga, ma è impossibile fare previsioni. (...) Nel test di oggi invece Diego Llorente potrebbe invece risultare pronto a scendere in campo con il gruppo e quindi essere convocato per la sfida contro il Monza. Gli allenamenti dei prossimi due giorni indicheranno a Mourinho se potrà essere anche utilizzato dal primo minuto o se dovrà accontentarsi di una panchina. Certo, averlo titolare permetterebbe al tecnico di alzare finalmente Cristante a centrocampo e trovare più equilibrio. Quello che ha perso con i tanti infortuni, compreso quello di Sanches che ancora lotta per risolvere la lesione che lo tormenta dalla gara del 17 settembre. Sì, è già trascorso un mese dal suo secondo infortunio.

(corsport)