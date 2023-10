Smalling, Renato e Llorente: la Srl in soccorso di Mou

Per due che ne perde, tre ne ritrova. Da un lato quindi Mourinho può sorridere perché ritrova Smalling, Sanches e Llorente, i quali, probabilmente da lunedì, cominceranno gradualmente a rientrare in gruppo per essere pronti in vita di Roma-Monza. In questo momento il tecnico ha a disposizione solamente 4 giocatori della prima squadra, ovvero Karsdorp, Spinazzola, Belotti ed El Shaarawy, che ieri sono tornati ad allenarsi e hanno lavorato con i Primavera.

Il grande atteso è naturalmente Smalling. Nelle prime tre giornate ha commesso tanti errori per una condizione fisica non ottimale e poi è stato costretto a fermarsi per infortunio. Per tutta l'estate ha gestito un problema tendineo. Ora torneranno anche Llorente, che ha smaltito il problema muscolare, e Sanches, uno dei grandi rimpianti dell'inizio di stagione. Il portoghese si è fermato due volte per lesione, ma ora Mourinho spera di poter costruire il centrocampo dei suoi desideri.

(corsport)