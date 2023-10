Smalling, Llorente e Sanches: comincia l'operazione recupero

Una ripresa a metà, quella della Roma che stamattina si ritrova a Trigoria per preparare la gara di domenica prossima (ore 12.30) all'Olimpico contro il Monza. Mancheranno infatti 15 calciatori impegnati con le nazionali dei rispettivi Paesi ma sarà comunque una giornata importante per verificare le condizioni di Smalling, Llorente e Sanches. È possibile, infatti, che tutti e tre ricomincino a svolgere una parte del lavoro con il gruppo (...) Il vero Smalling non si vede dalla scorsa stagione, prima dell'infortunio che ne aveva messo in dubbio la presenza nella finale di Budapest di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia. Una gara che, per sua stessa ammissione, ha modificato il futuro di Mourinho, che proprio dopo quella sconfitta ha deciso di rimanere aa Roma e di non accettare le offerte che gli sono arrivate. Compresa quella «pazzesca» degli arabi, che però non hanno perso la speranza e lo aspettano. (...)

(corsera)