Smalling e Sanches "vedono" il Monza. Lo Special ritrova la sua vera squadra

José Mourinho prepara una mini rivoluzione in vista della ripresa del campionato contro il Monza. La continua e mai cessata emergenza infortuni ha obbligato il tecnico a ricorrere ad alcune soluzioni che si sarebbe volentieri risparmiato. Una su tutte è Cristante centrale di difesa. Ha fatto il suo lavoro in maniera eccellente (due sole reti incassate in quattro partite), ma è sprecato in una posizione troppo arretrata. [...] Sarà invece più complicato scegliere tra Bove e Aouar. Edoardo si sta guadagnando la fiducia del tecnico e della società, Pinto (in questi giorni in Portogallo) è pronto a rinnovargli il contratto facendolo lievitare oltre il milione a stagione, bonus inclusi. [...] Di certo, però, Aouar non resterà a guardare e dopo la strigliata pubblica del tecnico nel post Servette, ha reagito dando una prova di maturità contro il Cagliari. [...]

Non solo, perché in mezzo al campo rientrerà anche Renato Sanches che se stesse in buone condizioni sarebbe insostituibile. Il centrocampo ad oggi, infatti, è con lui, Paredes e Cristante. [...] La mini rivoluzione riguarderà anche l’attacco perché la lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata da Dybala e la lesione ai flessori di Pellegrini, li terranno fuori almeno una trentina di giorni. E allora sono due le soluzioni più praticabili: affiancare Belotti a Lukaku e giocare con due centrocampisti di peso, oppure, dare un’opportunità ad El Shaarawy. In alternativa ci sarebbe Azmoun che forse è l’opzione migliore e preferita da Mourinho, ma dovrà fare i conti con lo stato fisico e atletico dell’iraniano. [...]

(Il Messaggero)