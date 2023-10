Smalling e Sanches, dove siete? La Roma ha 7 assenze importanti

LEGGO (F. BALZANI) - Uno ha giocato 98 minuti da agosto, l'altro non si vede da due mesi. Quando si parla di Renato Sanches e Smalling ormai parte la musichetta di X-Files anche se c'è poco da ridere. Il portoghese è fin qui il grosso fallimento di mercato di Pinto che confidava in un miracolo dopo i 9 stop muscolari degli ultimi due anni.

Così "l'ossessione" di Tiago è diventata l'incubo di Mourinho. Sanches ha giocato 25' alla prima con la Salernitana, un tempo con l'Empoli e mezz'ora scarsa con lo Sheriff prima di alzare la solita bandiera bianca. Doveva rientrare dopo la sosta di ottobre, rischia di giocare solo 1 gara (il derby?) prima della prossima di novembre. Si allontana così anche il riscatto a fine anno basato sul 60% delle presenze, al momento siamo a meno del 9%.

Bologna A De Siervo forse sfugge che la situazione si ripeterà il 3 ie 17 dicembre con Sassuolo

A far discutere poi c'è anche l'atteggiamento di. Il difensore è fuori dal 2 settembre per una tendinopatia che potrebbe essere alleviata di molto con l'utilizzo degli antidolorifici. Smalling, però, è contrario a questo genere di cure e continua a sentire fastidio. Mourinho sorride amaro e spera di averlo almeno per la Lazio. Ma non basta. Dybala è pronto per il Lecce, Pellegrini (ieri tirato in ballo daper una squallida voce di gossip) dovrebbe rientrare gradualmente con lo Slavia. A loro si aggiungono i lunghi stop diSette big fuori per una Roma che mai era partita così male in campionato negli ultimi dieci anni. Il ko di San Siro era prevedibile viste le assenze, ma a preoccupare è il futuro. A proposito del calendario, le lamentele dihanno trovato la risposta poco convincente dell'Ad della Lega: «Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco».. Che non sembrano big match.