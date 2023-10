Smalling e Renato part-time con l'Inter

La lista degli infortunati è ancora lunga e soprattutto pesante vedendo i nomi di chi non è disponibile per il Monza: ci sono Dybala e Pellegrini, Renato Sanches e Smalling. Quattro pedine fondamentali. Dybala, del resto, è il fuoriclasse, Pellegrini il capitano, Renato Sanches il centrocampista che doveva spostare gli equilibri, Smalling il più affidabile sulla carta lì dietro. (...) Smalling è vicino al rientro. L'inglese convive da inizio stagione con un problema al tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale. Un fastidio che gli ha impedito di allenarsi con la giusta intensità. A inizio stagione ha stretto i denti, ha provato a giocare nonostante la tendinite, ma in campo non ha reso. (...) Smalling si è riaggregato al gruppo venerdì. Alla partita contro l'Inter manca una settimana piena, quindi le probabilità di un recupero sono alte, al netto del fatto che è impensabile che possa reggere novanta minuti. Un discorso simile si può fare per Renato Sanches che clinicamente è guarito da un pezzo. Il portoghese continua le sedute individuali e non sarà rischiato contro il Monza, ma potrebbe giocare part time nel big match della prossima giornata. Andrà in panchina contro l'Inter? Più sì che no

(corsport)