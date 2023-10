Smalling e Llorente: l'ora della verità

IL TEMPO (L. PES) - I giorni di Smalling e Llorente. Dopo il lungo recupero (più per l'inglese che per lo spagnolo) i due difensori giallorossi sono pronti a tornare nelle rotazioni di Mourinho che ha urgente bisogno di aumentare le risorse in difesa visto l'obbligato impiego di Cristante nelle ultime partite. Oggi a Trigoria, a tre giorni dal ritorno in campo contro il Monza di domenica all'ora di pranzo, torneranno a lavorare quasi tutti i nazionali, con il tecnico giallorosso che dovrà decidere se gestirli o rimetterli immediatamente in gruppo. Parlare di «gruppo» in queste due settimane appare più come un'esagerazione vista la presenza di tantissimi giovani e dei soli Belotti, Karsdorp e Spinazzola (con un po' di gestione) tra i big. E proprio oggi, al massimo domani, dovrebbero rivedersi in gruppo an-che Llorente e Smalling, con il primo più certo di tornare a disposizione e, di conseguenza, tra i convocati dello Special One e il secondo che dopo settimane di lotta col probblema al tendine sembra finalmente poter rimettere piede in campo. Le sensazioni sono positive ma sol-tanto la decisione finale del calciatore potrà dirci se Mourinho sarà in grado di contare su di lui. Discorso differente per Renato Sanches, «clinicamente guarito» da qualche tempo ma senza la giusta confidenza per riprendere gli allenamenti con la squadra. Almeno fino a ieri. Anche il portoghese, infatti, potrebbe sorprendere tutti nelle poche sedute rimaste da qui a domenica e magari provare a strappare una convocazione in extremis. Chi invece sarà certamente assente è il duo composto da Dybala e Pellegrini. L'argentino lavora per esserci contro l'Inter, anche se la sua presenza a San Siro è tutt'altro che scontata. Mentre il capitano ha puntato il derby del 12 novembre ma senza alcuna certezza di esserci nella stracittadina, visto che la lesione al flessore (un punto recidivo per LorenZo) può essere riassorbita nel mese di recupero ma non è affatto detto che ce la faccia. Molto dipenderà dal lavoro che svolgerà in queste settimane e da come il corpo risponderà agli stimoli. Lo storico di infortuni, un po' per lo stesso discorso di Dybala, invita alla cautela, ma Pellegrini, come sempre accaduto in queste occasioni, farà di tutto per non saltare la gara contro la Lazio che potrebbe anche portarlo a strappare una chiamata last minute di Spalletti per le gare decisive di novembre contro Macedonia (all'Olimpico) e Ucraina nelle quali gli azzurri vogliono prendersi un posto agli Europei in Germania della prossima estate. Il rientro si avvicina, per la Roma si prospettano settimane difficili visti gli impegni e Mourinho vorrà certamente coinvolgere più calciatori possibili, specialmente se si tratta di big.