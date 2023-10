Smalling diventa un caso: ha dolore, torna a fine mese

LEGGO (F. BALZANI) - Un anno fa, di questi tempi, aveva già giocato 10 partite su 10 risultando spesso tra i migliori in campo tanto da convincere la Roma a rinnovare il contratto prima della fine della stagione. Oggi, invece, Chris Smalling è tornato a occupare in pianta stabile l'infermeria proprio come avvenuto a cavallo tra l'ultimo anno di Fonseca e l'inizio del primo di Mou. Stessa problematica ai tendini, messa alle spalle all'epoca con una terapia di riposo e conservazione. L'inglese è fermo dal primo settembre e lo sarà ancora almeno fino a fine mese. In alcuni giorni il dolore sparisce, in altri diventa quasi insopportabile tanto da rendere impossibili alcuni movimenti e da inficiarne le prestazioni (vedo Verona). Così il suo ritorno slitterà di nuovo in attesa di trovare una soluzione definitiva. L'ex United non ci sarà domenica col Monza e difficilmente sarà convocato giovedì con lo Slavia mentre Llorente (ieri in gruppo) sarà al centro della difesa.. Sulle scommesse, intanto, la Roma reagisce. Il club, con un comunicato, ha difeso El Shaarawy e Zalewski, i due calciatori tirati in ballo da Corona e che hanno intenzione di querelare l'ex paparazzo. "In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni - si legge nel comunicato -. l'AS Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l'immagine. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda."