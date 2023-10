Smalling corre verso il rientro

IL TEMPO (L. PES) - Smalling vede il Monza. Dopo tanto penare finalmente il difensore è pronto a rientrare in campo dopo un mese e mezzo. L'ultima apparizione infatti risale al 1 settembre nel match perso dalla Roma all'Olimpico contro il Milan. Uno dei più negativi della sua esperienza in giallorosso in un inizio di stagione poco felice per il colosso di Greenwich che nelle 3 presenze stagionali raccolte in avvio era sembrato un altro rispetto alle ultime due annate. Il motivo è presto detto.

Chris dal termine della scorsa stagione è alle prese con un problema tendineo all'inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale. Un'infiammazione che lo tormenta da mesi e che non gli ha permesso di proseguire la stagione in corso con continuità lasciando orfana una difesa che senza di lui ha imbarcato acqua da tutte le parti almeno fino alle ultime uscite. Già dalla scorsa primavera, infatti, Smalling non si sentiva al 100% e giocò la finale di Budapest nonostante tutto. L'estate non è servita a rimettere le cose a posto e il rendimento sotto le aspettative dei primi match dipende anche e soprattutto dalla condizione precaria dell'inglese. Sono problemi questi che finché non vengono superati e al calciatore non torna la giusta fiducia per forzare gli appoggi e la corsa, restano molto fastidiosi e non permettono il recupero completo.

Mourinho ci aveva provato prima di Cagliari a portare il numero 6 in Sardegna, forzando la mano ma ottenendo un risultato poco confortante. La sosta è capitata però come una manna dal cielo per Chris, che ha potuto dedicarsi ancora al recupero per esserci dopo la sosta. Se le sensazioni post Cagliari erano negative, l'aria che si respira attorno all'ex Manchester United ora è diversa e domani ci si aspetta il rientro in gruppo dopo una prima settimana trascorsa ancora a lavorare a parte.

L'obiettivo è tornare in campo la prossima settimana nel match casalingo dell'ora di pranzo contro il Monza, quando Mourinho potrebbe quindi ritrovare sia l'inglese sia Llorente, fermo dalla trasferta di Genova. Questo consentirebbe al tecnico portoghese di riportare Cristante a centrocampo e riallargare così le rotazioni in un reparto che è orfano di Renato Sanches da un mese e ha perso il proprio capitano per ulteriori trenta giorni.

Oggi l'ultimo giorno di riposo per i giallorossi che domani torneranno ad allenarsi in vista della ripresa del campionato che vedrà impegni importanti in questo segmento in campionato con in programma i big match di San Siro contro l'Inter e il derby del 12 novembre che precede l'ultima sosta nazionali dell'anno.