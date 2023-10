Smalling che fai? La Roma in ansia, l’inglese è ancora bloccato ai box

Nel deserto di Trigoria, anche ieri Chris Smalling non c’era. Nel senso che non era in campo, ad allenarsi, con i pochi reduci a disposizione di José Mourinho. Il che comincia ad essere ancora più preoccupante di quanto non lo sia già stato finora. Già, perché l’ultima apparizione in campo del difensore inglese risale a Roma-Milan dello scorso primo settembre, esattamente 42 giorni fa. [...] Da Trigoria continuano a parlare di lavoro individuale. Smalling convive da inizio stagione con un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale. Un problema che non gli ha permesso di fare la preparazione in modo adeguato, di allenarsi con la giusta intensità e, soprattutto, che gli dà dolore al ginocchio sinistro.

(Gasport)