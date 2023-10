Slavia Praga, violenza ultrà: in centro torna la guerriglia

Ad attirare l'attenzione degli agenti sono stati i cori e le grida dei tifosi che si aggiravano intorno all'Esquilino già nella tarda mattinata. Erano tutti ultras dello Slavia Praga nella Capitale per la partita di Europa League contro la Roma che si è disputata ieri sera all'Olimpico per il terzo match valido per la fase a gironi. Nel primo pomeriggio però un gruppetto di almeno dieci tifosi cechi si è allungato lungo via Farini, proprio in prossimità del commissariato Viminale. Dove in pochi istanti la situazione è diventata tesa. […] Spinte, calci e pugni. Dopo diversi minuti gli agenti hanno riportato la situazione alla calma. Alla fine quattro tifosi stranieri sono stati arrestati è ora dovranno rispondere delle accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Cinque agenti invece sono rimasti feriti, uno in modo serio è stato accompagnato all'ospedale oftalmico: un pugno lo ha centrato all'occhio. Gli altri hanno riportato ferite ed escoriazioni. Durante la perquisizione infine, i poliziotti hanno sequestrato agli arrestati fumogeni e passamontagna. Prima del fischio d'inizio, un altro gruppo di tifosi è radunato a piazza Venezia dove hanno acceso diversi fumogeni. Gli agenti sono intervenuti sul posto per contenerli. […]

(Il Messaggero)