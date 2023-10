Silenzio Friedkin: Mou si allontana

IL TEMPO (L. PES) - Tutto fermo. Nessuna mossa all'orizzonte. La sosta per le nazionali, molto più distesa in casa Roma rispetto a quella di settembre nonostante gli infortuni, non ha portato consiglio ai Friedkin che sembrano orientati al cambiamento. Una stagione iniziata con guida tecnica e direzione sportiva in scadenza di contratto aveva destato qualche preoccupazione nell'ambiente, soprattutto fronte allenatore, che nel break londinese però non ha ricevuto alcuna chiamata dalla proprietà. Un segnale di tranquillità ma anche di allarme, visto che tra otto mesi il contratto dello Special One sarà scaduto e l'aria non sembra quella del rinnovo. Da qui a fine anno può ancora accadere di tutto, ma Dan non sembra intenzionato ad alzare la cornetta o, addirittura, ad incontrare lo Special One per provare ad andare avanti insieme. Un'ipotesi che il portoghese prenderebbe volentieri in considerazione. Come ribadito diverse volte l'esperienza in giallorosso lo ha arricchito umanamente e nella Capitale ha trovato la sua dimensione ideale. Ma probabilmente la famiglia texana ha altre idee e anche Mou, come giusta tutela, aspetterà fino alla fine dell'anno prima di guardare cosa c'è fuori. Ma oltre le mura c'è un'offerta pronta per lui. Una corte, quella saudita, che va avanti da mesi e che dopo il rifiuto estivo stavolta potrebbe vedere davvero José in Arabia. Nel nuovo calcio che avanza, sono pronti a ricoprire di denaro lo Special One che ha già dichiarato di essere pronto all'esperienza in Oriente. «Sicuramente mi vedranno perché ci andrò quando accadrà . Sono convinto che lavorerò lì. Non lo so quando. Ora sono impegnato nel mio lavoro a Roma e voglio dare tutto al club fino al mio ultimo giorno lì», aveva detto qualche settimana fa il tecnico giallorosso. Parole alle quali hanno fatto eco anche quelle del responsabile della Saudi Pro League Carlo Nohra: «Non posso dire che Mourinho sarà il prossimo grande colpo, però è ovvio che il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti». Posizioni stabili e una calma che non preannuncia cambiamenti in vista. Ora c'è il campo e una stagione, almeno in campionato, da rimettere in piedi dopo un inizio in salita. Mou è totalmente concentrato sulla sua squadra e nient'altro può distoglierlo. Con il chiodo fisso dell'Europa League che potrebbe essere ancora una volta la via prescelta dell'uomo di Setubal.