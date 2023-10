Shomurodov: il Cagliari non aspetta

A fine luglio Shomurodov si è trasferito dalla Roma al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che cercava personalmente l'attaccante uzbeko dopo una parentesi in giallorosso non proprio esaltante e un altro prestito, allo Spezia, nella seconda metà della passata stagione neanche in questo caso rivitalizzante.

Ora, come riportato dal quotidiano sportivo, Shomurodov rischia addirittura il taglio a gennaio dopo una prima parte di campionato in cui Ranieri gli ha preferito Lovumbo e Oristanio, pur non avendo a disposizione Lapadula e Petagna. Proprio il rientro di questi ultimi due, se dovessero dimostrarsi affidabili, spingerebbe alla porta l'attaccante di proprietà della Roma già nel prossimo mercato.

(Corriere dello Sport)